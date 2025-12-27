Stefan Babović otišao iz OFK Beograda: ''Njegov rad i rezultati ostaće zlatnim slovima upisani u istoriju kluba''

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net
Stefan Babović otišao iz OFK Beograda: ''Njegov rad i rezultati ostaće zlatnim slovima upisani u istoriju kluba''

Neočekivana vest sa Karaburme - OFK Beograd je večeras u zvaničnom saopštenju potvrdio da se Stefan Babović povukao sa mesta predsednika kluba.

Sve se dešava na polusezoni, a pošto su ''romantičari'' na zimsku pauzu otišli kao devetoplasirani na tabeli sa 25 osvojenih bodova. Ali, izgleda da slabiji plasman u odnosu na prošlu sezonu nije razlog Babovićevog odlaska. ''Veliku zahvalnost izražavamo Stefanu Baboviću na svemu što je učinio za OFK Beograd. Zbog poslovnih obaveza, Stefan se povlači sa mesta predsednika kluba. Tokom njegovog mandata ostvaren je izuzetan uspeh, kako sportski, tako i finansijski i
