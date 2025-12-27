[POSLEDNJA VEST] Vučić: „Srbija sa velikom stranom silom počinje proizvodnju visoko sofisticiranih dronova u Srbiji“; Da li je reč o Izraelcima?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Srbiji, kako je kazao, „najkasnije početkom aprila“, početi sa radom „prva velika fabrika dronova“ u saradnji sa „jednom velikom stranom silom“.

Izjava nije sadržala konkretnije informacije osim da će reč biti o „visoko sofisticiranim dronovima“. Tip letelica takođe nije otkriven. Vojska Srbije trenutno ima ili će za kratko vreme u svoje naoružanje prihvatiti – ukupno 30 različitih tipova manjih i većih besposadnih platformi za vojnu upotrebu. – Ulažemo mnogo i iznenadili biste se kada biste znali koliko danas imamo bespilotnih letelica u našim skladištima i onih dronova kamikaza, a i nekih drugih. Kupujemo