Dve osobe poginule, 26 povređeno u sudaru kod Tokija, učestvovalo više od 50 vozila

Dve osobe su poginule, a 26 je povređeno u sudaru u kojem je učestvovalo više od 50 vozila na auto-putu u prefekturi Gunma, severozapadno od Tokija, saopšteno je danas iz policije.

Nesreća se dogodila u petak oko 19.30 časova na izlaznoj traci auto-puta Kan-etsu u mestu Minakami, gde su vozila, prema navodima policije, verovatno proklizala na zaleđenom kolovozu tokom snežnih padavina, preneo je Kjodo. Najmanje 10 vozila se zapalilo, a vatrogasne ekipe su požar gasile više od sedam sati. Policija je navela da se lančani sudar dogodio kada se kamion sudario sa drugim kamionom koji je bio zaustavljen na putu nakon ranije nezgode sa jednim