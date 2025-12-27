Ovo je poznati doktor Dragan koga je sin ubio u Kruševcu: Policija zatekla horor scenu u porodičnom stanu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovo je poznati doktor Dragan koga je sin ubio u Kruševcu: Policija zatekla horor scenu u porodičnom stanu
Aleksandar V. (36) nožem je usmrtio oca i majku u porodičnom stanu u Kruševcu nakon čega je presudio i sebi skokom sa sedmog sprata zgrade! Vatrogasci, koji su jutros razvalili vrata stana, zatekli su horor scenu, gotovo svaka prostorija bila je natopljena krvlju, a veruje se da su otac i majka pokušavali da se spasu i pobegnu od pomahnitalog sina koji im je nožem nanosio brojne povrede nožem po celom telu. Ubijeni Dragan V. bio je jedan od najpoznatijih lekara u
