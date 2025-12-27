Poginuo Denis Kapustin, vođa Ruskog dobrovoljačkog korpusa koji se borio za Ukrajinu

Vesti online pre 13 minuta  |  Nezavisne (P. V.)
Poginuo Denis Kapustin, vođa Ruskog dobrovoljačkog korpusa koji se borio za Ukrajinu

Denis Kapustin, vođa paravojnog Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RBK), koji se bori na strani Ukrajine, ubijen je na Zaporoškom frontu, saopštio je RBK na Telegramu.

“Večeras, na zaporoškom pravcu fronta, prilikom izvršavanja borbenog zadatka, herojski je poginuo naš komandant, Denis ‘WhiteRex’ Kapustin. Prema preliminarnim informacijama, u pitanju je bio FPV dron”, navodi se u poruci, prenosi Ukrinform. Prema podacima ruske Federalne službe bezbednosti, Kapustin, ruski državljanin, poznat i kao Sergej Nikitin, borio se na strani ukrajinskih oružanih snaga. Tokom 2022. godine organizovao je pokušaj dizanja u vazduh energetskog
