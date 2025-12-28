Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio je oštro upozorenje evropskim političarima, rekavši da će ruski odgovor na bilo kakav napad biti razarajući.

"Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo", rekao je Lavrov u intervjuu za TASS. Lavrov je istakao da to dokazuju tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu. "Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju oni postali legitimna meta naših oružanih snaga", podsetio je Lavrov. U intervjuu za kraj 2025. godine, ruski ministar spoljnih poslova naglasio je da je važno ponoviti poruku "za one koji ne razumeju",