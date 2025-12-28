"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

B92 pre 3 sata
"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio je oštro upozorenje evropskim političarima, rekavši da će ruski odgovor na bilo kakav napad biti razarajući.

"Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo", rekao je Lavrov u intervjuu za TASS. Lavrov je istakao da to dokazuju tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu. "Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju oni postali legitimna meta naših oružanih snaga", podsetio je Lavrov. U intervjuu za kraj 2025. godine, ruski ministar spoljnih poslova naglasio je da je važno ponoviti poruku "za one koji ne razumeju",
Odložen sastanak Trampa i Zelenskog: Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi

Večernje novosti pre 21 minuta
Blic pre 1 sat
Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

RTS pre 1 sat
Sastanak Trampa i Zelenskog pomeren počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu

NIN pre 51 minuta
Sastanak Trampa i Zelenskog pomeren: Evo kada će se održati

Telegraf pre 1 sat
Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim danas na Floridi

NIN pre 1 sat
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

NIN pre 3 sata
Ključne reči

UkrajinaSergej LavrovKijev

SZO: Od posledica konzumiranja alkohola u EU godišnje premine 800.000 ljudi

RTV pre 21 minuta
Kako se planeta zagrevala, politika je posrtala: Ovo su presudni klimatski trenuci 2025. godine

Euronews pre 36 minuta
Mediji: SAD 2025. godine prekinule savez sa Evropom

Sputnik pre 11 minuta
Ukrajina paralisala vazdušni saobraćaj u Moskvi: Obustavljeno stotinu letova

Nova pre 1 minut
(Video) Moskva paralisana! Ukrajina izvela veliku diverziju pred sastanak Zelenskog i Trampa: "Ne mogu da slete"

Blic pre 11 minuta