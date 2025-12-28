Desničari se skupili ispred Tomaševićevog stana. Gradonačelnik Zagreba na udaru zbog zabrane Tompsonovog koncerta, evo šta poručuje

Blic
Desničari se skupili ispred Tomaševićevog stana. Gradonačelnik Zagreba na udaru zbog zabrane Tompsonovog koncerta, evo šta…
Na skupu je bio prisutan predsednik stranke A-HSP, Dražen Keleminc, a zgradu je obezbeđivala policija i dron Marko Perković na koncertima ponovo koristi kontroverzni pozdrav, uprkos upozorenjima gradskih vlasti Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je nakon što su se jutros hrvatski desničari okupili ispred njegovog stana u Zagrebu i pevali pesme Marka Perkovića Tompsona, poznatog po veličanju ustaštva, navodeći da će funkciju gradonačelnika obavljati
