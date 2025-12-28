Policija objavila nove slike napadača sa Novog Beograda, snimljen na trafici nakon što je ženu izbo nožem na stepeništu

Blic pre 11 minuta
Policija objavila nove slike napadača sa Novog Beograda, snimljen na trafici nakon što je ženu izbo nožem na stepeništu

Napadač sa Novog Beograda još uvek nije identifikovan Povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena Napadača sa Novog Beograda snimila je nadzorna kamera na jednoj trafici.

Snimak je nastao u 14.06 sati, a napad se dogodio oko 13 sati u stambenoj zgradi na Novom Beogradu kada je nožem naneo devet ubodnih rana ženi (67) nakon čega je pobegao. MUP je objavio ove nove fotografije sa apelom građanima da se jave ako imaju neke informacije o napadaču. MUP je objavio nove fotografije napadača uz apel da svi koji imaju bilo kakve informacije o osobi jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP objavio nove fotografije muškarca koji je izbo ženu

MUP objavio nove fotografije muškarca koji je izbo ženu

Vreme pre 6 minuta
MUP objavio fotografije osobe za kojom se traga zbog razbojništva

MUP objavio fotografije osobe za kojom se traga zbog razbojništva

Danas pre 11 minuta
Mapa kretanja napadača sa Novog Beograda: Izbo ženu na Novom Beogradu, a onda viđen na Zvezdari i Vračaru?!

Mapa kretanja napadača sa Novog Beograda: Izbo ženu na Novom Beogradu, a onda viđen na Zvezdari i Vračaru?!

Blic pre 36 minuta
MUP dostavio nove fotografije osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

MUP dostavio nove fotografije osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

Euronews pre 11 minuta
MUP objavio nove fotografije osumnjičenog za napad nožem na ženu na Novom Beogradu

MUP objavio nove fotografije osumnjičenog za napad nožem na ženu na Novom Beogradu

Newsmax Balkans pre 11 minuta
MUP objavio novu fotografiju muškarca koji je napao ženu na Novom Beogradu

MUP objavio novu fotografiju muškarca koji je napao ženu na Novom Beogradu

Politika pre 6 minuta
Pronađen nož! Nađeno hladno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu

Pronađen nož! Nađeno hladno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MUP

Hronika, najnovije vesti »

MUP objavio nove fotografije napadača koji je izbo ženu na Novom Beogradu

MUP objavio nove fotografije napadača koji je izbo ženu na Novom Beogradu

N1 Info pre 1 minut
MUP objavio nove fotografije muškarca koji je izbo ženu

MUP objavio nove fotografije muškarca koji je izbo ženu

Vreme pre 6 minuta
Policija objavila nove slike napadača sa Novog Beograda, snimljen na trafici nakon što je ženu izbo nožem na stepeništu

Policija objavila nove slike napadača sa Novog Beograda, snimljen na trafici nakon što je ženu izbo nožem na stepeništu

Blic pre 11 minuta
MUP objavio fotografije osobe za kojom se traga zbog razbojništva

MUP objavio fotografije osobe za kojom se traga zbog razbojništva

Danas pre 11 minuta
MUP dostavio nove fotografije osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

MUP dostavio nove fotografije osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

Euronews pre 11 minuta