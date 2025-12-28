Policija objavila nove slike napadača sa Novog Beograda, snimljen na trafici nakon što je ženu izbo nožem na stepeništu

Napadač sa Novog Beograda još uvek nije identifikovan Povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena Napadača sa Novog Beograda snimila je nadzorna kamera na jednoj trafici.

Snimak je nastao u 14.06 sati, a napad se dogodio oko 13 sati u stambenoj zgradi na Novom Beogradu kada je nožem naneo devet ubodnih rana ženi (67) nakon čega je pobegao. MUP je objavio ove nove fotografije sa apelom građanima da se jave ako imaju neke informacije o napadaču. MUP je objavio nove fotografije napadača uz apel da svi koji imaju bilo kakve informacije o osobi jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.