Noć u Beogradu: Saobraćajna nesreća u Jurija Gagarina, jedna osoba povređena

Euronews pre 46 minuta  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: Saobraćajna nesreća u Jurija Gagarina, jedna osoba povređena

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena povređena, rečeno je jutros iz službe Hitne pomoći, dodajući da je noć bila "relativno mirna".

Saobraćajna nezgoda se dogodila na području Novog Beograda u Ulici Jurija Gagarina oko 20 časova, a povređena žena je prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun. Tokom noći ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 113 intervencija, od čega je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara, asmatičara, kao i onkološki pacijenti.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć u Beogradu: Oborena žena pešak

Hitna pomoć u Beogradu: Oborena žena pešak

Danas pre 11 minuta
Noć u Beogradu: Obaranje pešaka, pijanstva, visoke temperature! Evo za šta su sve Beograđani noćas zvali Hitnu

Noć u Beogradu: Obaranje pešaka, pijanstva, visoke temperature! Evo za šta su sve Beograđani noćas zvali Hitnu

Kurir pre 16 minuta
Hitna pomoć: Žena povređena u saobraćajnoj nezgodi, ukupno 113 intervencija

Hitna pomoć: Žena povređena u saobraćajnoj nezgodi, ukupno 113 intervencija

B92 pre 36 minuta
Saobraćajna nezgoda u Jurija Gagarina! Povređena žena, hitno prevezena u KBC Zemun

Saobraćajna nezgoda u Jurija Gagarina! Povređena žena, hitno prevezena u KBC Zemun

Blic pre 1 sat
Relativno mirna noć

Relativno mirna noć

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećakliničko bolnički centarZemunbeogradhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Noć u Beogradu: Saobraćajna nesreća u Jurija Gagarina, jedna osoba povređena

Noć u Beogradu: Saobraćajna nesreća u Jurija Gagarina, jedna osoba povređena

Euronews pre 46 minuta
Hitna pomoć u Beogradu: Oborena žena pešak

Hitna pomoć u Beogradu: Oborena žena pešak

Danas pre 11 minuta
Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv S. M. iz Lazarevca

Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv S. M. iz Lazarevca

Pravo u centar pre 26 minuta
Noć u Beogradu: Obaranje pešaka, pijanstva, visoke temperature! Evo za šta su sve Beograđani noćas zvali Hitnu

Noć u Beogradu: Obaranje pešaka, pijanstva, visoke temperature! Evo za šta su sve Beograđani noćas zvali Hitnu

Kurir pre 16 minuta
Hitna pomoć: Žena povređena u saobraćajnoj nezgodi, ukupno 113 intervencija

Hitna pomoć: Žena povređena u saobraćajnoj nezgodi, ukupno 113 intervencija

B92 pre 36 minuta