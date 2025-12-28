Patrijarh Porfirije čestitao Materice: Majke su najbliže biće Bogu

Patrijarh Porfirije služio je danas na Materice liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom čestitao praznik svima majkama i ženama, uz podsećanje na reči vladike Nikolaja da su majke najbliže biće Bogu. "Danas na Materice, molimo se Bogu najpre za majke, da im gospod da snage da nose krst majčinstva, da se njihove molitve umnožavaju, ali i da budu ispunjene molitve koje upućuju za nas. Neka su srećne Materice i neka je blagoslovena svaka majka i svaka