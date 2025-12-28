Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T.

K. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je juče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom. MUP je objavio snimak hapšenja osumnjičenog. Prema izjavama nadležnih, osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem, nanoseći joj teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio se sa mesta događaja. T. K. je zadržan do 48 časova, a uz krivičnu prijavu
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Otkriveni novi detalji o napadaču sa Novog Beograda: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije iznele jezive detalje

Otkriveni novi detalji o napadaču sa Novog Beograda: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije iznele jezive detalje

Mondo pre 10 minuta
Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pravda pre 5 sati
Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u…

Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u štek stan (foto/video)

Blic pre 5 sati
Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Novi magazin pre 5 sati
Pogledajte ekskluzivne snimke, Kurir na licu mesta: Ovako jake snage MUP izvode napadača iz stana! Progovorile komšije: "Sada…

Pogledajte ekskluzivne snimke, Kurir na licu mesta: Ovako jake snage MUP izvode napadača iz stana! Progovorile komšije: "Sada nam je jasno..."

Kurir pre 5 sati
Uhapšen osumnjičen za pokušaj teškog ubistva na Novom Beogradu

Uhapšen osumnjičen za pokušaj teškog ubistva na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 5 sati
Ekskluzivne slike! Pogledajte unutrašnjost štek stana napadača sa Novog Beograda! Kurir na licu mesta: Jezive scene, krš i lom…

Ekskluzivne slike! Pogledajte unutrašnjost štek stana napadača sa Novog Beograda! Kurir na licu mesta: Jezive scene, krš i lom na sve strane (foto)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPolicijahapšenjebeogradnovi beograd

Balkan, najnovije vesti »

Crna Gora lansirala prvi satelit u orbitu Ovo mu je primarna misija: "To je istorijski uspeh" (foto)

Crna Gora lansirala prvi satelit u orbitu Ovo mu je primarna misija: "To je istorijski uspeh" (foto)

Blic pre 2 sata
U Hrvatskoj se pojavila kuga malih preživara: Eutanazirano više od 60 životinja

U Hrvatskoj se pojavila kuga malih preživara: Eutanazirano više od 60 životinja

Radio 021 pre 21 minuta
Otkriveni novi detalji o napadaču sa Novog Beograda: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije iznele jezive detalje

Otkriveni novi detalji o napadaču sa Novog Beograda: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije iznele jezive detalje

Mondo pre 10 minuta
„Novi atlas Jadrana“: Ljudski uticaj na more na 30 mapa

„Novi atlas Jadrana“: Ljudski uticaj na more na 30 mapa

Večernje novosti pre 5 minuta
(VIDEO) "Udišemo otrov, a rešenja nema": Sarajevo među najzagađenijim gradovima na svetu

(VIDEO) "Udišemo otrov, a rešenja nema": Sarajevo među najzagađenijim gradovima na svetu

N1 Info pre 1 sat