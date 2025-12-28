Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T.

K. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je juče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom. MUP je objavio snimak hapšenja osumnjičenog. Prema izjavama nadležnih, osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem, nanoseći joj teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio se sa mesta događaja. T. K. je zadržan do 48 časova, a uz krivičnu prijavu