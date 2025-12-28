Policija uhapsila osumnjičenog za napad i pljačku žene na Novom Beogradu

Napadač sa Novog Beograda koji je juče teško povredio ženu (67) višestrukim ubodima nožem, uhapšen je u akciji policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, javljaju mediji.

Uhapšenom se, kako saznaju mediji, na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke. Osumnjičeni je, dodaju oni, identifikovan kao T.K. i starosti je 44 godine. Za njim se tragalo od juče u 13 sati. On je u Bulevaru Arsenija Čarnojevića ženi koja je bila sa malim detetom s leđa zadao devet uboda nožem pre nego što joj je oteo tašnu i pobegao.