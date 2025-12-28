Policija uhapsila osumnjičenog za napad i pljačku žene na Novom Beogradu

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Policija uhapsila osumnjičenog za napad i pljačku žene na Novom Beogradu

Napadač sa Novog Beograda koji je juče teško povredio ženu (67) višestrukim ubodima nožem, uhapšen je u akciji policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, javljaju mediji.

Uhapšenom se, kako saznaju mediji, na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke. Osumnjičeni je, dodaju oni, identifikovan kao T.K. i starosti je 44 godine. Za njim se tragalo od juče u 13 sati. On je u Bulevaru Arsenija Čarnojevića ženi koja je bila sa malim detetom s leđa zadao devet uboda nožem pre nego što joj je oteo tašnu i pobegao.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Oglasio se MUP o hapšenju napadača sa Novog Beograda: Tereti se za pokušaj ubistva

Oglasio se MUP o hapšenju napadača sa Novog Beograda: Tereti se za pokušaj ubistva

Nova pre 36 minuta
Uhapšen osumnjičeni za napad Novom Beogradu: Ženi zadao devet ubodnih rana, tereti se za teško ubistvo u pokušaju

Uhapšen osumnjičeni za napad Novom Beogradu: Ženi zadao devet ubodnih rana, tereti se za teško ubistvo u pokušaju

NIN pre 2 sata
Uhapšen napadač koji je ranio ženu na Novom Beogradu

Uhapšen napadač koji je ranio ženu na Novom Beogradu

Danas pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za napad i pljačku žene na Novom Beogradu

Uhapšen osumnjičeni za napad i pljačku žene na Novom Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Uhapšen muškarac osumnjičen za napad na ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac osumnjičen za napad na ženu na Novom Beogradu

RTS pre 2 sata
Uhapšen muškarac osumnjičen za napad na ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac osumnjičen za napad na ženu na Novom Beogradu

Nedeljnik pre 3 sata
Pogledajte kako policija u Rakovici hapsi napadača sa Novog Beograda: Pre samo dva meseca izašao iz „Zabele“

Pogledajte kako policija u Rakovici hapsi napadača sa Novog Beograda: Pre samo dva meseca izašao iz „Zabele“

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoPolicijaUbistvopljacka

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac koji je nožem napao ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac koji je nožem napao ženu na Novom Beogradu

Moj Novi Sad pre 6 minuta
Opirao se, specijalci ga izvukli iz štek stana! Novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda! Otkrivamo: Odmah nakon mučkog…

Opirao se, specijalci ga izvukli iz štek stana! Novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda! Otkrivamo: Odmah nakon mučkog napada otišao da kupi drogu video

Kurir pre 6 minuta
MUP objavio novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Pogledajte kako su ga jake snage UKP izvukle iz stana (video)

MUP objavio novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Pogledajte kako su ga jake snage UKP izvukle iz stana (video)

Kurir pre 11 minuta
VIDEO: MUP objavio snimak hapšenja osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

VIDEO: MUP objavio snimak hapšenja osumnjičenog za napad na ženu na Novom Beogradu

Radio 021 pre 21 minuta
(Video) Objavljen novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Specijalci ga izveli sa lisicama na rukama: Krvnički izbo…

(Video) Objavljen novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Specijalci ga izveli sa lisicama na rukama: Krvnički izbo ženu pred unukom, pa pobegao

Blic pre 31 minuta