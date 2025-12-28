uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Izlazne ankete: Samoopredeljenje osvojilo između 43 i 45 odsto glasova

Završeno je glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Do 19 časova glasalo se na više od 2.600 biračkih mesta, a među 24 politička subjekta su tri srpske stranke. Glasanje obeležila velika izlaznost u srpskim sredinama. Na izborima su učestvovala 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, imalo je 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine. Najjača srpska