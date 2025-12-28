Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

U ponedeljak pretežno vedro i suvo. Nastavlja da duva pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -7 do nule, maksimalna od 2 do 8 stepeni. U utorak nakon vedrog jutra očekujemo umereno naoblačenje, ali ostaje suvo. Nastavlja da duva jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -7 do 0, maksimalna od 2 do 6 stepeni. U sredu, 31. decembra, tokom većeg dela dana suvo, a posle podne se sa severa očekuje umereno naoblačenje. Uveče i tokom noći