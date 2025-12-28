Novi sukob košarkaša sa navijačima: Kamera snimila obračun Amerikanaca sa ljudima ispred tunela!

Hot sport pre 1 sat
Novi sukob košarkaša sa navijačima: Kamera snimila obračun Amerikanaca sa ljudima ispred tunela!

Neprijatne scene! Košarkaši Partizana dočekali su Split u utakmici 12. kola ABA lige, u nedelju, 28. decembra, sa početkom u 19.30 časova.

Bio je ovo ujedno i poslednji duel crno-belih u regionalnom takmičenju u ovoj kalendarskoj godini. Crno-beli su slavili na ovoj utakmici rezultat 110:74 u jednoj prilično jednostranoj utakmici u Pioniru. Ipak, ni ubedljiva pobeda nije donela previše mira na tribinama, pa je kamera snimila kako su Tajrik Džouns i Sterling Braun ponovo ispred tunela ušli u verbalni obračun sa navijačima. Kako je sve izgledalo možete pogledati na snimku: Објава коју дели Telegraf
