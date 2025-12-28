Sada je poznato: Ovo je krajni rok do kada Partizan mora da donese odluku o Tajriku Džonsu!

Hot sport pre 4 sati
Sada je poznato: Ovo je krajni rok do kada Partizan mora da donese odluku o Tajriku Džonsu!

Bitan datum za navijače crno-belih Partizan mora najkasnije do 5. januara da odluči o statusu Tajrika Džonsa, jer je to krajnji rok za odjavu i registraciju igrača u Evroligi.

Upravni odbor crno-belih sastaće se tokom ove nedelje, a jedna od ključnih tema biće sudbina američkog centra, koji je u prethodnom periodu ozbiljno narušio klupsku disciplinu i pravila ponašanja. Zbog toga su rukovodstvo kluba, stručni štab i novi trener Đoan Penjaroja pred odlukom da li će Džons biti trajno odstranjen iz ekipe ili će mu biti izrečena privremena suspenzija. U slučaju raskida saradnje, Partizan mora da reaguje najkasnije do 5. januara, odnosno pre
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Olimpijakos zainteresovan za Tajrika Džonsa?

Olimpijakos zainteresovan za Tajrika Džonsa?

Danas pre 41 minuta
Braća Angelopulos spremna na sve zbog Tajrika Džounsa: Dok ističe vreme, Partizanu nude i igrača Olimpijakosa

Braća Angelopulos spremna na sve zbog Tajrika Džounsa: Dok ističe vreme, Partizanu nude i igrača Olimpijakosa

Mondo pre 41 minuta
Partizan mora da reže što pre! Ovi igrači su na tapetu…

Partizan mora da reže što pre! Ovi igrači su na tapetu…

Sport klub pre 3 sata
Partizanov trio pred izlaznim vratima - tri evroligaša prate situaciju!

Partizanov trio pred izlaznim vratima - tri evroligaša prate situaciju!

B92 pre 3 sata
Tajrika Džonsa žele crveno-beli, pogledajte kako je nasrnuo i umalo se potukao sa potencijalnim saigračima!

Tajrika Džonsa žele crveno-beli, pogledajte kako je nasrnuo i umalo se potukao sa potencijalnim saigračima!

Telegraf pre 3 sata
Totalna čistka u Humskoj: Trojica Amerikanaca na izlaznim vratima Partizana, čekaju se samo detalji!

Totalna čistka u Humskoj: Trojica Amerikanaca na izlaznim vratima Partizana, čekaju se samo detalji!

Hot sport pre 4 sati
Kreće egzodus iz Partizana: Tajrik prvi krenuo, još dvojica na izlaznim vratima

Kreće egzodus iz Partizana: Tajrik prvi krenuo, još dvojica na izlaznim vratima

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanUpravni odborEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Davljenik šokirao „krstaše“, u Gajdobri ni „D“ od derbija

Davljenik šokirao „krstaše“, u Gajdobri ni „D“ od derbija

Sport klub pre 6 minuta
Novosadski košarkaši preslišali Borac u Zemunu u KLS Staki izrešetao rivala

Novosadski košarkaši preslišali Borac u Zemunu u KLS Staki izrešetao rivala

Dnevnik pre 6 minuta
Drama na Afričkom kupu nacija: Srušio se golman Sudana

Drama na Afričkom kupu nacija: Srušio se golman Sudana

Euronews pre 6 minuta
Autogol za veliku radost Sudana, pričaće se i o suđenju!

Autogol za veliku radost Sudana, pričaće se i o suđenju!

Sportske.net pre 6 minuta
Tigar Stojanović nokautirao Denadića u trećoj rundi

Tigar Stojanović nokautirao Denadića u trećoj rundi

Sport klub pre 1 minut