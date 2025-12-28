Sada je poznato: Ovo je krajni rok do kada Partizan mora da donese odluku o Tajriku Džonsu!

Bitan datum za navijače crno-belih Partizan mora najkasnije do 5. januara da odluči o statusu Tajrika Džonsa, jer je to krajnji rok za odjavu i registraciju igrača u Evroligi.

Upravni odbor crno-belih sastaće se tokom ove nedelje, a jedna od ključnih tema biće sudbina američkog centra, koji je u prethodnom periodu ozbiljno narušio klupsku disciplinu i pravila ponašanja. Zbog toga su rukovodstvo kluba, stručni štab i novi trener Đoan Penjaroja pred odlukom da li će Džons biti trajno odstranjen iz ekipe ili će mu biti izrečena privremena suspenzija. U slučaju raskida saradnje, Partizan mora da reaguje najkasnije do 5. januara, odnosno pre