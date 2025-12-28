Zvezda završila godinu u stilu – Moneke otkrip šta je bio ključ pobede: „Igrali smo košarku Crvene zvezde!“

Nigerijac otkrio šta je presudilo! Košarkaši Crvene zvezde završili su 2025. pobedom nad Cedevitom Olimpijom 97:77 u okviru 12. kola ABA lige.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Moneke koji je upisao 17 poena. Na parketu je dominirala odbrana, što je posebno istakao Čima Moneke, zadovoljan kako je tim reagovao: – “Rekao sam posle prošle utakmice da moramo da vratimo identitet, a to je odbrana. Pre ove utakmice sam to osetio i to smo dokazali. Drago mi je što smo u odbrani igrali kako umemo”, rekao je Moneke. A post shared by Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) Crveno-beli su imali čak 12