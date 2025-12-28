Četiri braka i bezbroj afera i preljuba: Fatalna Brižit Bardo je jednom otkrila zašto je svakog muškarca varala, a skrasila se s 57 godina

Ljubavni život Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, bio je jednako buran i intrigantan kao i njena filmska karijera, obeležen brojnim strastvenim vezama, brakovima i skandalima koji su punili naslovnice.

Tokom decenija svoje karijere, naročito u ranim godinama filmskog rada, Brižit je imala nekoliko kultnih ljubavnih veza s kolegama glumcima, ali i s osobama iza kamera, a udavala se četiri puta. U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo: Godine 1952, kada je imala 18 godina, Brižit se udala za reditelja Rožea Vadima, koji je bio šest godina stariji od nje. To je bilo godinama pre nego što će steći reputaciju po vezama s mladim i lepim glumicama (poput Džejn