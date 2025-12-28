"Kijev hitno treba da se izjasni o Donbasu": Ultimatum Kremlja, sastanak lidera počeo, Tramp će opet večeras razgovarati sa Putinom (video)

Kurir pre 7 minuta
"Kijev hitno treba da se izjasni o Donbasu": Ultimatum Kremlja, sastanak lidera počeo, Tramp će opet večeras razgovarati sa…

Od najnovijeg Hronološki Sastanak Trampa i Zelenskog kasni, ali su kamere svetskih medija postavljene ispred Bele kuće.

Trebalo je da počne u 19.00, ali je Zelenski stigao oko 19.25 ispred Bele kuće. Savetnik Vladmira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je večeras da je telefonski razgovor Donalda Trampa i ruskog predsednika trajao više od sat vremena, tačnije oko 75 minuta. On je rekao da je razgovor, koji je imao "prijateljski ton", sadržavao "novogodišnje čestitike", i da ga je inicirao Tramp, koji je želeo da razgovara o Ukrajini, pre sastanka sa Zelenskim. Ušakov je dodao daj e Tramp
