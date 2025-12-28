Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Želeći da nastavi sa dobrom praksom stvaralačkih muzičkih susreta Srbije i Krfa pokazanom kroz konkretan aktivni program u prethone tri godine, Pravoslavno sportsko udruženje ”Sveti Srb i ja” je i ove 2025 godine, organizovalo i realizovala još jedan takav u nizu.

Uz podršku lokalne samouprave Opštine Novi Bečej i pokrajinskog sekretarijata za kulturu javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, ovog puta mesto umetničkog susreta bio je grad ”gde cveta reka Tisa”, a glavni gosti članovi Umetničkog ansambla ”Dionis Teodokis” sa Krfa . - U danima kada se obeležava 107. godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu i održavanja Skupštine kada su narodni tribuni doneli odluku o prisajedinjenju Banata Srbiji, ovaj događaj je