Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Želeći da nastavi sa dobrom praksom stvaralačkih muzičkih susreta Srbije i Krfa pokazanom kroz konkretan aktivni program u prethone tri godine, Pravoslavno sportsko udruženje ”Sveti Srb i ja” je i ove 2025 godine, organizovalo i realizovala još jedan takav u nizu.

Uz podršku lokalne samouprave Opštine Novi Bečej i pokrajinskog sekretarijata za kulturu javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, ovog puta mesto umetničkog susreta bio je grad ”gde cveta reka Tisa”, a glavni gosti članovi Umetničkog ansambla ”Dionis Teodokis” sa Krfa . - U danima kada se obeležava 107. godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu i održavanja Skupštine kada su narodni tribuni doneli odluku o prisajedinjenju Banata Srbiji, ovaj događaj je
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Veliki park pre 3 dana
Mladi vaterpolisti kragujevačkog Radničkog osvojili Kup Srbije

Mladi vaterpolisti kragujevačkog Radničkog osvojili Kup Srbije

RTK pre 5 dana
Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Ritam grada Kg pre 5 dana
Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Mladi vaterpolisti Radničkog osvojili Kup Srbije

Glas Šumadije pre 5 dana
Raspisan konkurs za osnovce “Naš vojnik, naš heroj” na temu “Srpska vojska na Krfu”

Raspisan konkurs za osnovce “Naš vojnik, naš heroj” na temu “Srpska vojska na Krfu”

Pirotske vesti pre 8 dana
Sutjeska: Uoči Nikoljdana raste potražnja za ribom, a ponegde i cene

Sutjeska: Uoči Nikoljdana raste potražnja za ribom, a ponegde i cene

RTS pre 10 dana
Dok drugi odlaze, oni ostaju: Teodor i Željana nose farmu od 500 ovaca u srcu Banata

Dok drugi odlaze, oni ostaju: Teodor i Željana nose farmu od 500 ovaca u srcu Banata

Glas Zapadne Srbije pre 10 dana

Ključne reči

KrfBanatBečejNovi becej

Regioni, najnovije vesti »

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Telegraf pre 24 minuta
Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Kurir pre 1 sat
Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Ritam grada Kg pre 2 sata
Otvorena zimska sezona na Zlatiboru: Počela "Zlatiborska božićna bajka"

Otvorena zimska sezona na Zlatiboru: Počela "Zlatiborska božićna bajka"

Kurir pre 2 sata