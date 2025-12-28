Noć u Beogradu: Obaranje pešaka, pijanstva, visoke temperature! Evo za šta su sve Beograđani noćas zvali Hitnu

Žena pešak starosti 51 godine oborena je u saobraćajnoj nezgodi noćas, prevezena je u bolnicu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Njoj je povređena noga, a do obaranja je došlo u Novom Beogradu, dvadesetak minuta posle 20 časova. Ukupno je služba Hitne pomoći noćas intervenisala 115 puta, od toga 15 na javnim mestima. Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, ali u značajnoj meri su razlozi bili i visoka telesna temperatura i, po običaju vikendom, alkoholisanost sugrađana. Kurir.rs/Beta