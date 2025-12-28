Pogledajte ekskluzivne snimke, Kurir na licu mesta: Ovako jake snage MUP izvode napadača iz stana! Progovorile komšije: "Sada nam je jasno..."

Kurir pre 1 sat
Pogledajte ekskluzivne snimke, Kurir na licu mesta: Ovako jake snage MUP izvode napadača iz stana! Progovorile komšije: "Sada…

Pripadnici beogradske policije trenutno se nalaze u iznajmljenom stanu napadača sa Novog Beograda, u kojem je, prema saznanjima Kurira, boravio poslednja dva meseca.

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost. Podsetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije. - Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Reč je o garsonjeri
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pravda pre 46 minuta
Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u…

Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u štek stan (foto/video)

Blic pre 1 sat
Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Euronews pre 36 minuta
Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Novi magazin pre 51 minuta
Uhapšen osumnjičen za pokušaj teškog ubistva na Novom Beogradu

Uhapšen osumnjičen za pokušaj teškog ubistva na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 46 minuta
Ekskluzivne slike! Pogledajte unutrašnjost štek stana napadača sa Novog Beograda! Kurir na licu mesta: Jezive scene, krš i lom…

Ekskluzivne slike! Pogledajte unutrašnjost štek stana napadača sa Novog Beograda! Kurir na licu mesta: Jezive scene, krš i lom na sve strane (foto)

Kurir pre 1 sat
Ovde je živeo monstrum koji je izbo baku: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije živele u strahu

Ovde je živeo monstrum koji je izbo baku: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije živele u strahu

Telegraf pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUPhapšenjenovi beograd

Balkan, najnovije vesti »

Kazne stižu za nekoliko minuta: Kako funkcioniše sistem Safe City u Skoplju

Kazne stižu za nekoliko minuta: Kako funkcioniše sistem Safe City u Skoplju

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Prvi crnogorski satelit "Luča" uspešno lansiran u orbitu VIDEO

Prvi crnogorski satelit "Luča" uspešno lansiran u orbitu VIDEO

N1 Info pre 36 minuta
Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pogledajte snimak hapšenja monstruma: Izbo ženu nožem, pa se krio - policija ga uhvatila! (video)

Pravda pre 46 minuta
Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u…

Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u štek stan (foto/video)

Blic pre 1 sat
Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Policija objavila snimak hapšenja osumnjičenog za pokušaj ubistva na Novom Beogradu

Euronews pre 36 minuta