Pronađen nož! Nađeno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu

Nož kojim je zasad neidentifikovani muškarac nekoliko puta izubadao ženu S.Ć. (67) juče u Novom Beogradu u Bloku 37, pronađen je, prve su i nezvanične informacije, javio je TV Pink.

Napadač je i dalje neidentifikovan, ali se obruč oko njega sužava. Opsežna policijska potraga je u toku. Prema najnovijim informacijama, viđen je na Zvezdari i Vračaru. Naime, kako saznajemo, građani su prijavili da je napadač viđen prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru. On je navodno uočen u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici. Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom.