Pronađen nož! Nađeno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu

Pronađen nož! Nađeno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu

Nož kojim je zasad neidentifikovani muškarac nekoliko puta izubadao ženu S.Ć. (67) juče u Novom Beogradu u Bloku 37, pronađen je, prve su i nezvanične informacije, javio je TV Pink.

Napadač je i dalje neidentifikovan, ali se obruč oko njega sužava. Opsežna policijska potraga je u toku. Prema najnovijim informacijama, viđen je na Zvezdari i Vračaru. Naime, kako saznajemo, građani su prijavili da je napadač viđen prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru. On je navodno uočen u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici. Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom.
"Žena je zapomagala i dozivala upomoć!" Stanari zgrade na Novom Beogradu ogorčeni nakon napada na stepeništu

Pronađen nož kojim je napadač izbo ženu na Novom Beogradu! Novi trag u slučaju jezivog nasilja

Evo u kakvom je stanju izbodena žena: Napadač sa Novog Beograda joj naneo devet ubodnih rana

"Zadobila čak deset uboda, jedan i u glavu": Poznato stanje žene (67) izbodene pred unukom na Novom Beogradu

Krvi je bilo svuda, i dalje se vide tragovi na stepeništu! Komšije za Kurir o strašnom napadu na baku pred unukom: Detalji…

Najnovije informacije o stanju žene (67) izbodene pred unukom na Novom Beogradu: Iako je napadač ubo čak 9 puta, lekari su…

"Mučena žena je zapomagala sva u krvi": Potresne reči komšija žene koju je napadač brutalno izbo pred unukom

