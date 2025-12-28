Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Slobodan je poklonio svoj kotao ovoj školi, jer je stari već bio dotrajao i van upotrebe.

Kao radnik je dobio nalog od direktora da ode u školu u Ljubanje da popravi kotao. Ali, kada je došao video je da nema nikakve mogućnosti da se popravi. - Kući sam imao moj kotao, koji sam zamenio sa drugim. Sa kolegama sam ga oterao u školu u Ljubanje i stari kotao, koji je preko 24 godine služio i sada dotrajao, zamenili – kaže skromno Slobodan. Učitelj u školi Miloš Čolić kaže da je ovo veliko iznenađenje i da će mnogo značiti i za decu, kao i za njega i