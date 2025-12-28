Zver! Posle napada hladnokrvno kupuje sok: MUP potvrdio da je muškarac koji je snimljen na trafici u 14.06 napadač sa Novog Beograda (foto)

Policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršio krivično delo razbojništva i teškog napada na ženu (67), a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga. Na snimku sa nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako hladnokrvno na trafici kupuje sok u 14.06,