Zver! Posle napada hladnokrvno kupuje sok: MUP potvrdio da je muškarac koji je snimljen na trafici u 14.06 napadač sa Novog Beograda (foto)

Kurir pre 16 minuta
Policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršio krivično delo razbojništva i teškog napada na ženu (67), a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga. Na snimku sa nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako hladnokrvno na trafici kupuje sok u 14.06,
