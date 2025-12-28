E, to je pravi Nikola Jović: Konačno pokazao da vredi 62 miliona dolara

Mondo pre 35 minuta  |  Milutin Vujičić
Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je prethodne noći odličnu utakmicu za Majami i čini se da se polako vraća u formu.

Ove sezone ne igra dobro, imao je i problema s povredama, znamo da je nedavno doživeo i težak pad na utakmici, ali partija protiv Indijane govori da se vraća na pravi kolosek posle potpisa ugovora vrednog 62 miliona dolara. Majami je "uništio" Indijanu u drugom poluvremenu i slavio 142:116, a Nikola Jović je sa klupe dao fantastičan doprinos. Zabeležio je 19 poena, imao je sedam skokova i sedam asistencija, uz dve blokade. Ovoga puta i procenti šuta su bili dobri
