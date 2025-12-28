"Šatori iz Pionirskog parka biće uklonjeni u narednih mesec dana", Vučić: Pravo vreme za povratak u normalno stanje

Mondo pre 11 minuta  |  Tamara Birešić
"Šatori iz Pionirskog parka biće uklonjeni u narednih mesec dana", Vučić: Pravo vreme za povratak u normalno stanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom uklanjanja šatora ispred Narodne skupštine u nedelju uveče.

Najavio je da će i u Pionirskom parku biti uklonjeni šatori u narednih mesec dana. "Uklonjeni su šatori na platou Narodne skupštine i verujem da ću u narednih meseci dana i iz Pionirskog parka biti uklonjeni, a večeras se uklanjaju sa platou ispred Narodne skupštine. Veliki deo ljudi nije to sa velikom srećom i zadovoljstvom prihvatio, zato što su se slobodarski opredeljeni ljudi, poistovetili sa njihovom borbom, jer ti ljudi na platou ispred skupštine i u
