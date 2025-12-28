Tajrik Džouns odlazi iz Partizana u Grčku posle haosa sa Grobarima? "U otvorenom je sukobu sa navijačima"

Centar Partizana Tajrik Džouns mogao bi da postane igrač Olimpijakosa do kraja sledeće nedelje.

Grčki portal " athletiko" objavio je da atinski velikan razmatra dolazak snažnog centra koji je ušao u otvoreni sukob sa delom navijača crno-belih. Prethodnih nedelja, Džouns je propustio nekoliko utakmica ili ih je napuštao nakon početka zato što je prijavljivao povredu. Nezvanično, ona se nije videla na lekarskim pregledima i na snimanju magnetnom rezonancom. U Partizanovom haosu u mesec dana nakon odlaska Željka Obradovića, Tajrik Džouns bio je izviždan u
