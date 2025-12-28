(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

N1 Info pre 5 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

Studenti u blokadi danas organizuju širom Srbije akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“ tokom koje će prikupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, a građani će tu inicijativu moći da podrže u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova.

Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs. Prema poslednjim dostupnim podacima, potpisi će se prikupljati u 113 mesta na 491 štandu. Na sajtu su objavljene i satnice po kojima će štandovi funkcionisati. 2 Objave 08:42 pre 13 min. Meštani banatskog sela Omoljica u blizini Pančeva od ranog jutra su se pridružili akciji studenata i na štandu potpisivali zahteve za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. 08:40 pre 16 min. Pored
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom…

Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom parku bazar i radionice

Nova pre 5 minuta
Večeras u Lazarevcu: Druženje sa studentima u okviru akcije „Raspiši pobedu“

Večeras u Lazarevcu: Druženje sa studentima u okviru akcije „Raspiši pobedu“

Pravo u centar pre 5 minuta
Danas potpisivanje peticije za raspisivanje varednih parlamentarnih izbora!

Danas potpisivanje peticije za raspisivanje varednih parlamentarnih izbora!

Glas Šumadije pre 1 sat
Potpisi za izbore: Gde možete da podržite studente

Potpisi za izbore: Gde možete da podržite studente

Vreme pre 30 minuta
Studenti danas pokreću akciju „Raspiši pobedu“ širom Srbije

Studenti danas pokreću akciju „Raspiši pobedu“ širom Srbije

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti u blokadi danas počinju skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Studenti u blokadi danas počinju skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Danas pre 40 minuta
Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoParlamentarni izboriIzbori

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

N1 Info pre 5 minuta
Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom…

Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom parku bazar i radionice

Nova pre 5 minuta
uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

Euronews pre 5 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Večeras u Lazarevcu: Druženje sa studentima u okviru akcije „Raspiši pobedu“

Večeras u Lazarevcu: Druženje sa studentima u okviru akcije „Raspiši pobedu“

Pravo u centar pre 5 minuta