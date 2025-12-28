Kurtijevo Samoopredeljenje na 49,74 odsto glasova, Srpska lista prva u srpskim sredinama

Nacionalistička stranka premijera Aljbina Kurtija osvojila je oko polovine glasova na izborima održanim u nedelju, otvarajući put za formiranje nove vlade, nakon političkog zastoja koji je trajao godinu dana, paralisao parlament i odložio ključna međunarodna finansiranja, navodi Rojters.

Ovi izbori su drugi u ovoj godini na Kosovu, nakon što je Kurtijeva stranka Samoopredeljenje ostala bez većine u februaru, podseća Rojters. Meseci neuspelih pregovora o koaliciji podstakli su predsednicu Vjosu Osmani da u novembru raspiše nove izbore i raspušti parlament. Na osnovu obrađenih rezultata sa 99,57 odsto biračkih mesta, na današnjim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija Samoopredeljenje je osvojilo 49,74 odsto, a Demokratska partija