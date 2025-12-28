Tužiteljka Savović potpisom podržala studente: Današnja akcija korak ka vladavini prava

N1 Info pre 35 minuta
Tužiteljka Savović potpisom podržala studente: Današnja akcija korak ka vladavini prava
Javna tužiteljka Bojana Savović ocenila je danas da je studentska akcija prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedan korak ka vladavini prava. "Mi smo svedočili i kupovini glasova i pritiscima i ucenama, uvozu glasača, i veliki broj građana smatra da ono što sada gledamo i u Skupštini Srbije i u lokalnim skupštinama nije pravi odraz volje građana", rekla je Savović za Televiziju N1. Dodala je da je odlaganje izbora "odraz nemoći"
Skupština Srbije, Parlamentarni izbori, Izbori

