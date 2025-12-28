Vreme danas: Vetrovito, od minus 6 do 6 stepeni a u Beogradu oko 4 stepena

Nedeljnik pre 2 sata
Vreme danas: Vetrovito, od minus 6 do 6 stepeni a u Beogradu oko 4 stepena

Danas će jutro biti hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće vetrovito, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Zapadni i severozapadni vetar biće umeren do jak, a na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus šest do tri stepena, a najviša od dva do šest stepeni. I u Beogradu će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom. U toku
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RTV pre 23 minuta
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Glas Zaječara pre 3 minuta
Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Glas Zaječara pre 33 minuta
Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Serbian News Media pre 18 minuta
Olujni vetar u Srbiji, a početkom 2026. godine čeka nas nešto što nas uopšte neće obradovati!

Olujni vetar u Srbiji, a početkom 2026. godine čeka nas nešto što nas uopšte neće obradovati!

Telegraf pre 8 minuta
Umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima

Umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima

NoviSad.com pre 1 sat
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Fifi traži svoju porodicu i dom – Ne kupuj, udomi za ljubav

Fifi traži svoju porodicu i dom – Ne kupuj, udomi za ljubav

I Love Zrenjanin pre 3 minuta
RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RTV pre 23 minuta
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Glas Zaječara pre 3 minuta
Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Glas Zaječara pre 33 minuta
NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: U ponedeljak 29.12.2025. dve ulice u Zrenjaninu ostaju bez struje! Isključenja struje za 29.12.2025.…

NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: U ponedeljak 29.12.2025. dve ulice u Zrenjaninu ostaju bez struje! Isključenja struje za 29.12.2025.

Volim Zrenjanin pre 28 minuta