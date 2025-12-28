Parlamentarni izbori na Kosovu, objavljeni podaci o izlaznosti: Uvod u kraj ili u novu fazu institucionalne blokade

Biračka mesta na Kosovu za vanredne parlamentarne izbore otvorena su jutros u sedam sati u svim opštinama.

Drugi ovogodišnji izbori se održavaju nakon višemesečne institucionalne blokade jer Pokret Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija, uprkos tome što je osvojio najviše glasova na izborima 9. februara, nije mogao da formira vladu. Kako je jutros saopštila Centralna izborna komisija (CIK) izborni materijal distribuiran na vreme i proces glasanja je uredno počeo. "Izborni materijal, uključujući glasačke listiće, distribuiran je na vreme svim biračkim centrima.