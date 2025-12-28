Parlamentarni izbori na Kosovu, objavljeni podaci o izlaznosti: Uvod u kraj ili u novu fazu institucionalne blokade

Parlamentarni izbori na Kosovu, objavljeni podaci o izlaznosti: Uvod u kraj ili u novu fazu institucionalne blokade

Biračka mesta na Kosovu za vanredne parlamentarne izbore otvorena su jutros u sedam sati u svim opštinama.

Drugi ovogodišnji izbori se održavaju nakon višemesečne institucionalne blokade jer Pokret Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija, uprkos tome što je osvojio najviše glasova na izborima 9. februara, nije mogao da formira vladu. Kako je jutros saopštila Centralna izborna komisija (CIK) izborni materijal distribuiran na vreme i proces glasanja je uredno počeo. "Izborni materijal, uključujući glasačke listiće, distribuiran je na vreme svim biračkim centrima.
U Zvečanu veliki odziv građana, za sada bez neregularnosti

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Ranilugu

Izbori na Kosovu: Od ranog jutra veliki odziv u Kosovskoj Mitrovici, Srpska lista cilja na svih deset mesta, CIK objavio izlaznost do 11 sati (foto, video)

CIK Kosova: Do 11 časova glasalo 8,27 odsto birača, u šest opština problemi sa strujom

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost je na severu pokrajine

uživo (FOTO/VIDEO) Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Do 11 časova glasalo 8,27 odsto birača

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 11 časova ukupna izlaznost 8,05 odsto, pojedinačno najveća u srpskim sredinama

KosovoParlamentarni izboriizlaznostIzboriprotesti

