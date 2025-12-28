Uklanjanje Ćacilenda: U šatorskom naselju od jutros kamioni sa opremom, postavljaju se nove tende

Ograde koje građanima onemogućavaju pristup šatorima pristalica vlasti na Trgu Nikole Pašića još nisu sklonjene, nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će to "naselje" ispred Doma Narodne skupštine biti pretvoreno u božićno i novogodišnje selo.

Od jutros je primetno da na plato ulaze kamioni sa opremom i da se postavljaju nove, dodatne tende. Mali broj policajaca obezbeđuje šatorsko naselje u Pionirskom parku i na Trgu Nikole Pašića, a situacija je mirna i bez primetne gužve. Deo naselja u Pionirskom parku ispunjen je drvenim paletama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras početi uklanjanje šatora ispred Doma Narodne skupštine, a posle novogodišnjih praznika taj deo grada će ponovo