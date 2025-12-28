Masovno okupljanje u Ćacilendu: Vučić se obratio pristalicama SNS, oni ga pozdravili sa „Aco Srbine“

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Fonet
Masovno okupljanje u Ćacilendu: Vučić se obratio pristalicama SNS, oni ga pozdravili sa „Aco Srbine“

Velika kolona pristalica vlasti stigla je iz pravca Terazija u šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine, a već oko 18:30 se okupilo više stotina ljudi.

Nešto pre 20 časova okupljenima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik je u svom govoru rekao da je ponosan na sve u Ćacilendu i da su se oni izborili za slobodu, dok su mu oni skandirali „Aco Srbine“. Izrazio je uverenje u ubedljivu pobedu vladajuće kolacije, te ukazao da na nedavne lokalne izbore u pet lokalnih samouprava gde je vlast pobedila. „Od pet izgubili su pet, na svakom mestu i na svim izborima će gubiti“, kazao je, Rekao je i da su se
