Studenti prikupljaju potpise za vanredne izbore u više od 100 gradova Srbije: Veliki odziv građana, podrška rektora i javnih ličnosti

Beta, N1
Studenti prikupljaju potpise za vanredne izbore u više od 100 gradova Srbije: Veliki odziv građana, podrška rektora i javnih…

Studenti u blokadi danas prikupljaju potpise za, kako su naveli, odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, a građani svoje potpise mogu da ostave na više od 400 štandova u više od 100 gradova i opština širom Srbije. Akciju su danas javno podržali rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji je potpis dao na Studentskom trgu, kao i nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga. Javna tužiteljka Bojana Savović ocenila je da je studentska inicijativa „korak ka vladavini prava“, dok je studentkinja

Na štandu studenata preko puta bolnice dr Dragiša Mišović, koji je obišao reporter Novog magazina, građani koji su prilazili da potpišu zahtev studenata bili su dobro rasploženja. Kako kažu, ova podrška studentima je i da bi se rešili brojni problemi u Srbiji. Naveli su za naš medij da su neki od problema privođenje pravdi nadležnih za pad nadstrešnice, odgovornih za korupciju, a put do rešenja je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Dežurni studenti
