Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu

Policija je u Beogradu uhapsila T.K. (44) zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu teško povredio i opljačkao ženu (67) i pobegao.

Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju. "Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja", navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.