Fon der Lajenova: Naš zajednički cilj je pravedan i trajan mir

Predsednica Evropske komisije pozdravila napore evropskih lidera i SAD

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, nakon razgovora nekoliko evropskih lidera uoči današnjeg sastanka između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa na Floridi pozdravila je sve napore koji vode ka "zajedničkom cilju pravednog i trajnog mira koji će da očuva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine". „Pozdravljamo sve napore koji vode ka našem zajedničkom cilju - pravednom i trajnom miru koji čuva