VIDEO: Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Denver ipak slabiji od Orlanda

Radio 021 pre 25 minuta  |  RTS
VIDEO: Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Denver ipak slabiji od Orlanda

Košarkaši Orlanda savladali su Denver posle velikog preokreta rezultatom 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33) i prekinuli seriju pobeda Nagetsa, koji nisu uspeli da upišu četvrti uzastopni trijumf.

Iako je Denver kontrolisao meč tokom većeg dela susreta i imao dvocifrenu prednost, domaćin je u završnici odigrao znatno agresivnije i došao do vredne pobede. Odlučujući trenutak viđen je u poslednjoj sekundi, kada je Džamal Mari preuzeo odgovornost i šutirao za pobedu gostiju, ali je promašio pod pritiskom dobre i angažovane odbrane Orlanda. Nikola Jokić je i ovoga puta bio najbolji pojedinac u redovima Denvera, upisavši novi tripl-dabl učinak - 34 poena, 21 skok
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić opet ispisao istoriju NBA lige: Uradio što niko nije, dominacija kakva nije viđena

Nikola Jokić opet ispisao istoriju NBA lige: Uradio što niko nije, dominacija kakva nije viđena

Mondo pre 24 minuta
Uzalud Jokićev tripl-dabl kad je Marej na kraju sve zabrljao

Uzalud Jokićev tripl-dabl kad je Marej na kraju sve zabrljao

Euronews pre 9 minuta
Jokićeva magija ne prestaje! Još jedan brutalan tripl-dabl i partija za udžbenike! Srbin blistao na Floridi, ali nije mogao…

Jokićeva magija ne prestaje! Još jedan brutalan tripl-dabl i partija za udžbenike! Srbin blistao na Floridi, ali nije mogao sam - Denver ispustio pobedu!

Kurir pre 1 sat
Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Mari promašio šut za pobedu u Orlandu

Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Mari promašio šut za pobedu u Orlandu

RTS pre 1 sat
Još korak do Oskara! Nikola Jokić je na pragu istorije - legenda uskoro pada!

Još korak do Oskara! Nikola Jokić je na pragu istorije - legenda uskoro pada!

Kurir pre 34 minuta
Adelman nije progovorio ni reč o Jokiću posle teškog poraza: "Da, mislim da je sve na stolu"

Adelman nije progovorio ni reč o Jokiću posle teškog poraza: "Da, mislim da je sve na stolu"

Telegraf pre 2 sata
NBA zbog Jokića izmislio novu statističku "kategoriju", Nikola upisan u almanahe

NBA zbog Jokića izmislio novu statističku "kategoriju", Nikola upisan u almanahe

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Jović skoro kao Jokić, nadomak tripl-dabla u pobedi Majamija

Jović skoro kao Jokić, nadomak tripl-dabla u pobedi Majamija

RTS pre 29 minuta
Nikola Jokić opet ispisao istoriju NBA lige: Uradio što niko nije, dominacija kakva nije viđena

Nikola Jokić opet ispisao istoriju NBA lige: Uradio što niko nije, dominacija kakva nije viđena

Mondo pre 24 minuta
VIDEO: Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Denver ipak slabiji od Orlanda

VIDEO: Jokićev 180. tripl-dabl u karijeri, Denver ipak slabiji od Orlanda

Radio 021 pre 25 minuta
Uzalud Jokićev tripl-dabl kad je Marej na kraju sve zabrljao

Uzalud Jokićev tripl-dabl kad je Marej na kraju sve zabrljao

Euronews pre 9 minuta
Vreme je za Četiri skakaonice!

Vreme je za Četiri skakaonice!

Sport klub pre 9 minuta