Sastanak Trampa i Zelenskog završen, počela video-konferencija s evropskim liderima; predsednik SAD razgovaro i s Putinom

RTS
Sastanak Trampa i Zelenskog završen, počela video-konferencija s evropskim liderima; predsednik SAD razgovaro i s Putinom

Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Nakon sastanka između predsednika Sjedinjenih država i Donalda Trampa i ukrajinskog Volodimira Zelenskog počela je video-konferencija s evropskim liderima. Tramp je rekao da je uoči sastanka sa Zelenskim imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Najavio je da će sa šefom Kremlja ponovo razgovarati nakon svih sastanaka.

Tramp i Zelenski završili sastanak, počela video-konferencija s evropskim liderima Nakon razgovora sastanka između predsednika Sjedinjenih država i Donalda Trampa i ukrajinskog Volodimira Zelenskog koji je trajao oko dva i po časa, počela je video-konferencija s evropskim liderima, potvrdio je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani. (Izvestija) Opširnije Kraće Sastanak Trampa i Zelenskog ušao u treći sat Sastanak između američkog predsednika Donalda
