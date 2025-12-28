Vučić: Važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu; uskoro uvođenje vojnog roka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se uklanjaju šatori na platou ispred Doma Narodne skupštine i izrazio uverenje da će biti u narednih mesec dana uklonjeni i iz Pionirskog parka. Istakao je da je "važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu".

Vučić je za Pink rekao da veliki deo ljudi nije sa velikom srećom i zadovoljstvom prihvatio uklanjanje šatora ispred Skupštine. Ocenio je da je "važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu", a da su ljudi koji su bili okupljeni ispred Narodne skupštine pokazali odgovornost i veliku hrabrost. "Bili su uporni, ostajali su i opstajali. Verujem da im istorija neće zaboraviti što su bili na braniku otadžbine kada je bilo najteže, a protiv njih je vođena