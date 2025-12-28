Vučić: Važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu; uskoro uvođenje vojnog roka

RTS pre 1 sat
Vučić: Važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu; uskoro uvođenje vojnog roka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se uklanjaju šatori na platou ispred Doma Narodne skupštine i izrazio uverenje da će biti u narednih mesec dana uklonjeni i iz Pionirskog parka. Istakao je da je "važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu".

Vučić je za Pink rekao da veliki deo ljudi nije sa velikom srećom i zadovoljstvom prihvatio uklanjanje šatora ispred Skupštine. Ocenio je da je "važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu", a da su ljudi koji su bili okupljeni ispred Narodne skupštine pokazali odgovornost i veliku hrabrost. "Bili su uporni, ostajali su i opstajali. Verujem da im istorija neće zaboraviti što su bili na braniku otadžbine kada je bilo najteže, a protiv njih je vođena
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Ići će se sve bliže sukobu Rusija - Evropa", Vučić: "To neće biti jedino žarište u svetu, približavamo se savršenoj oluji"…

"Ići će se sve bliže sukobu Rusija - Evropa", Vučić: "To neće biti jedino žarište u svetu, približavamo se savršenoj oluji"

Blic pre 43 minuta
Vučić: Hteli su da naprave haos u zemlji i uspeli bi da nije bilo narodnog otpora

Vučić: Hteli su da naprave haos u zemlji i uspeli bi da nije bilo narodnog otpora

Euronews pre 2 sata
"Šatori iz Pionirskog parka biće uklonjeni u narednih mesec dana", Vučić: Pravo vreme za povratak u normalno stanje

"Šatori iz Pionirskog parka biće uklonjeni u narednih mesec dana", Vučić: Pravo vreme za povratak u normalno stanje

Mondo pre 1 sat
Vučić: Šatorsko naselje biće uklonjeno od narednog ponedeljka

Vučić: Šatorsko naselje biće uklonjeno od narednog ponedeljka

Radio 021 pre 2 sata
Vučić: Prihvaćen glavni zahtev blokadera, sledeće godine vanredni parlamentarni izbori

Vučić: Prihvaćen glavni zahtev blokadera, sledeće godine vanredni parlamentarni izbori

RTV pre 3 sata
Vučić u Ćacilendu: Kao laž je počelo, kao laž se i završava

Vučić u Ćacilendu: Kao laž je počelo, kao laž se i završava

Vreme pre 2 sata
Masovno okupljanje u Ćacilendu: Vučić se obratio pristalicama SNS, oni ga pozdravili sa „Aco Srbine“

Masovno okupljanje u Ćacilendu: Vučić se obratio pristalicama SNS, oni ga pozdravili sa „Aco Srbine“

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Srpska lista prema preliminarnim rezultatima osvojila 96 odsto glasova u svih deset opština sa srpskom većinom

Srpska lista prema preliminarnim rezultatima osvojila 96 odsto glasova u svih deset opština sa srpskom većinom

Danas pre 13 minuta
Niti Evropa želi ovakvu Srbiju, niti ovakva Srbija želi Evropu

Niti Evropa želi ovakvu Srbiju, niti ovakva Srbija želi Evropu

Radar pre 13 minuta
Srpska lista saopštila rezultate izbora na Kosovu: "Osvojili smo svih 10 mandata predviđenih za Srbe u Skupštini u Prištini"…

Srpska lista saopštila rezultate izbora na Kosovu: "Osvojili smo svih 10 mandata predviđenih za Srbe u Skupštini u Prištini"

Blic pre 1 sat
Elek: Svih deset mandata u rukama srpskog naroda

Elek: Svih deset mandata u rukama srpskog naroda

Danas pre 1 sat
Kurti poziva DPK, DSK i ABK na saradnju u Skupštini Kosova, govorio i o izboru predsednika

Kurti poziva DPK, DSK i ABK na saradnju u Skupštini Kosova, govorio i o izboru predsednika

Danas pre 23 minuta