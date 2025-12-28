Biračka mesta u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu otvorena na vreme

KOSOVSKA MITROVICA, - Sva biračka mesta u Leposaviću, Zvečanu iZubinom Potoku na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija otvorena su jutros u 7.00 časova, a prvi građani već su iskoristili svoje biračko pravo i glasali, prenosi TV Most.

U Zubinom Potoku otvoreno je 13 biračkih centara. Pravo glasa u opštini Zubin Potok ima 6.527 građana. U zvečanskoj opštini glasanje je omogućeno na biralištima u OŠVuk Karadžić , kao i u isturenom odeljenju ove škole u selu Grabovac. U selu Banjska glasa se u OŠ Banović Strahinja, a u Žerovnici u OŠ Sveti Sava. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija, pošto posle izbora 9. februara vlada nije