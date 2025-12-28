Biračka mesta u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu otvorena na vreme

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
Biračka mesta u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu otvorena na vreme

KOSOVSKA MITROVICA, - Sva biračka mesta u Leposaviću, Zvečanu iZubinom Potoku na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija otvorena su jutros u 7.00 časova, a prvi građani već su iskoristili svoje biračko pravo i glasali, prenosi TV Most.

U Zubinom Potoku otvoreno je 13 biračkih centara. Pravo glasa u opštini Zubin Potok ima 6.527 građana. U zvečanskoj opštini glasanje je omogućeno na biralištima u OŠVuk Karadžić , kao i u isturenom odeljenju ove škole u selu Grabovac. U selu Banjska glasa se u OŠ Banović Strahinja, a u Žerovnici u OŠ Sveti Sava. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija, pošto posle izbora 9. februara vlada nije
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

Euronews pre 2 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Parlamentarni izbori na Kosovu, drugi ove godine

Parlamentarni izbori na Kosovu, drugi ove godine

N1 Info pre 36 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na KiM, Srpska lista pod brojem 127

Vanredni parlamentarni izbori na KiM, Srpska lista pod brojem 127

RTV pre 37 minuta
U Severnoj Mitrovici pravo glasa ima 17.663 birača, glasanje počelo u 7 sati

U Severnoj Mitrovici pravo glasa ima 17.663 birača, glasanje počelo u 7 sati

RTV pre 52 minuta
Nosilac liste Srpske liste Zlatan Elek glasao u Kosovskoj Mitrovici; Pozvao građane da izađu na izbore: Izaberite svoje prave…

Nosilac liste Srpske liste Zlatan Elek glasao u Kosovskoj Mitrovici; Pozvao građane da izađu na izbore: Izaberite svoje prave predstavnike

RTV pre 16 minuta
Danas se na Kosovu održavaju parlamentarni izbori, drugi put ove godine

Danas se na Kosovu održavaju parlamentarni izbori, drugi put ove godine

Danas pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVanredni izboriKosovska MitrovicaSveti SavaMetohijaKosovo i MetohijaZubin PotokIzbori

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani daju potpise za izbore na više od 400 lokacija

N1 Info pre 2 minuta
Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom…

Studenti dižu Srbiju na noge: Od 9 časova prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora na više od 100 lokacija, u Studentskom parku bazar i radionice

Nova pre 2 minuta
uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Zlatan Elek glasao u pratnji brojnih funkcionera Srpske liste

Euronews pre 2 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Srbi imaju 10 mandata, policija intervenisala zbog slikanja listića

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Parlamentarni izbori na Kosovu, drugi ove godine

Parlamentarni izbori na Kosovu, drugi ove godine

N1 Info pre 36 minuta