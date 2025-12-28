UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo oružanim

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o predlozima za mirovni sporazum. Šef Kremlja poručuje da će, ako Kijev ne želi da reši situaciju mirnim sredstvima, Rusija realizovati ciljeve specijalne vojne operacije oružanim putem. Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila tokom noći 25 ukrajinskih dronova iznad šest ruskih

