UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo oružanim

RTV pre 12 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo…

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o predlozima za mirovni sporazum. Šef Kremlja poručuje da će, ako Kijev ne želi da reši situaciju mirnim sredstvima, Rusija realizovati ciljeve specijalne vojne operacije oružanim putem. Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila tokom noći 25 ukrajinskih dronova iznad šest ruskih

- Zelenski razgovarao sa Starmerom o pripremama za sastanak sa Trampom Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je detaljno razgovarao telefonom sa britanskim premijerom Kirom Starmerom o pripremama za sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji će biti održan na Floridi kasnije tokom dana. - Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir Američki predsednik Donald Tramp jedini može da dovede ruskog
Tačno ovog dana pada konačna odluka?! Zelenski poslao zagonetnu poruku pred sastanak, oglasio se i Tramp, Putin zapretio: Rusija u šoku nakon žestokih napada

Zelenski razgovarao sa Starmerom o pripremama za sastanak sa Trampom

"Ubili smo najmanje 51 člana ruske elitne jeinice GRU, ranili 74": Ukrajinske trupe se pohvalile nanetim gubicima ruskoj strani (video)

Volstrit džornal: Ruska nafta i dalje teče ka EU – ko je najveći kupac; prekid vatre oko nuklearke u Zaporožju

Ukrajinci se hvale: Ubijenih - 51; Ranjenih još više VIDEO

Sastanak Zelenskog i Trampa o okončanju rata, Putin: "Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem"

​Zelenski i Starmer o pripremama za sastanak sa Trampom

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo oružanim

(Video) Putin obukao uniformu i žestoko zapretio! Ovo je poruka Rusija pred sastanak Trampa i Zelenskog

Tačno ovog dana pada konačna odluka?! Zelenski poslao zagonetnu poruku pred sastanak, oglasio se i Tramp, Putin zapretio: Rusija u šoku nakon žestokih napada

Putin obavešten: "Guljajpolje i Dimitrov pod kontrolom ruskih snaga, evakuacija civila u toku"

U SAD ukradena pošiljka jastoga vredna 400.000 dolara: FBI otvorio istragu

U SAD ukradena pošiljka jastoga vredna 400.000 dolara: FBI otvorio istragu

