Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Zvečanu

BEOGRAD - Birački centri u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave otvoreni su u 7 sati. Do 15 časova na izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija izašlo je 28,65 odsto upisanih birača, a najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, najveća izlaznost je u Zvečanu - 46,11 odsto, u Ranilugu 43,78 odsto, zatim u Novom Brdu 42,19,

Na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u 948 centara, od kojih je 38 uslovno, ima 2.614 biračkih mesta. Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine. Biračka mesta