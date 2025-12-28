Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Zvečanu

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Zvečanu

BEOGRAD - Birački centri u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave otvoreni su u 7 sati. Do 15 časova na izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija izašlo je 28,65 odsto upisanih birača, a najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, najveća izlaznost je u Zvečanu - 46,11 odsto, u Ranilugu 43,78 odsto, zatim u Novom Brdu 42,19,

Na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u 948 centara, od kojih je 38 uslovno, ima 2.614 biračkih mesta. Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine. Biračka mesta
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

Nova pre 30 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na KiM – kraj ili produžetak višemesečne institucionalne blokade

Vanredni parlamentarni izbori na KiM – kraj ili produžetak višemesečne institucionalne blokade

RTS pre 39 minuta
uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 15h izlaznost 28,65 odsto, najveća u srpskim sredinama, u Zvečanu 46,11 odsto

uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 15h izlaznost 28,65 odsto, najveća u srpskim sredinama, u Zvečanu 46,11 odsto

Euronews pre 39 minuta
Uživo veliki odziv! Srbi na KiM čekaju u redovima da glasaju: Podaci o izlaznosti do 13 časova, najviše ljudi glasalo u…

Uživo veliki odziv! Srbi na KiM čekaju u redovima da glasaju: Podaci o izlaznosti do 13 časova, najviše ljudi glasalo u srpskim opštinama (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Analitičari o izborima na KiM: "Nisu konačno rešenje krize, ključni dogovori tek na proleće"

Analitičari o izborima na KiM: "Nisu konačno rešenje krize, ključni dogovori tek na proleće"

Newsmax Balkans pre 55 minuta
UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost ubedljivo u srpskim sredinama

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost ubedljivo u srpskim sredinama

Sputnik pre 2 sata
Koliko je građana na Kosovu glasalo do 13 sati?

Koliko je građana na Kosovu glasalo do 13 sati?

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVanredni izboriKosovska MitrovicaParlamentarni izboriSveti SavaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaizlaznostIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

N1 Info pre 5 minuta
"Slobodane, naše rosno cveće" Dačić i unuk Miloševića pevali pesmu o bivšem predsedniku na proslavi SPS-a na Zlatiboru (video)…

"Slobodane, naše rosno cveće" Dačić i unuk Miloševića pevali pesmu o bivšem predsedniku na proslavi SPS-a na Zlatiboru (video)

Blic pre 25 minuta
I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 minuta
Vučićev Božićni Ćacilend: „Ne možete unutra, niste naši”

Vučićev Božićni Ćacilend: „Ne možete unutra, niste naši”

Vreme pre 4 minuta
CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

Nova pre 30 minuta