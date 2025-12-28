Obradović objasnio zašto nisu igrali Miler-Mekintajer i Nvora

U pobedi nad Cedevita Olimpijom, u timu Crvene zvezde nije bilo Kodija Miler-Mekintajera i Džordana Nvore, ali razloga za brigu navijača – nema.

U poslednje vreme Miler-Mekintajer – koji je podneo najveći teret od starta sezone – igra sa zavojem oko prsta na desnoj ruci, dok je Nvora propustio mesec dana zbog problema s listom. Posle informacije još tokom meča da se tandem samo odmara, nešto detaljniji odgovor na konferenciji za medije ponudio je trener Saša Obradović: „Oni su imali određene probleme sa lakim povredama, ali očekujem ih u normalnom trenažnom procesu i u pripremi za utakmicu posle dana pauze