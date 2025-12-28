Majstorija Dijaloa nedovoljna, Kamerunci uz "rikošet" do boda

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Majstorija Dijaloa nedovoljna, Kamerunci uz "rikošet" do boda

Fudbaleri Obale Slonovače i Kameruna remizirali su rezultatom 1:1 u drugom kolu Afričkog kupa nacija.

Obala Slonovače je bila konkretnija u prvom poluvremenu, imali su sedam udaraca ka golu golmana Epasija, ali nijendan u okvir, dok su Kamerunci imali samo tri slabašna pokušaja ka protivničkom golu. Drugo poluvreme bilo je dosta uzbudljivije, a to je najavio Frank Kesi, koji je u 48. minutu i uspeo da zatrese mrežu, ali je on poništen posle signalizacije iz VAR sobe. Ali, samo tri minuta kasnije, u 51. sve je bilo regularno, Konan je proigrao Amada Dijaloa koji je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Embape gledao šou u Marakešu: Epski sudar „slonova“ i „lavova“

Embape gledao šou u Marakešu: Epski sudar „slonova“ i „lavova“

Sport klub pre 1 sat
Embape gledao remi Obale Slonovače i Kameruna na akn

Embape gledao remi Obale Slonovače i Kameruna na akn

Telegraf pre 58 minuta
Interu derbi u Bergamu, nestvaran promašaj Lazara Samardžića

Interu derbi u Bergamu, nestvaran promašaj Lazara Samardžića

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Poraz Kange i Babike za istorijsku pobedu Mozambika

(VIDEO) Poraz Kange i Babike za istorijsku pobedu Mozambika

Sport klub pre 2 sata
Alžir izborio plasman u osminu finala Afričkog kupa nacija

Alžir izborio plasman u osminu finala Afričkog kupa nacija

RTS pre 3 sata
Marez za novu pobedu Alžiru: "Pustinjske lisice" u osmini finala Afričkog kupa nacija

Marez za novu pobedu Alžiru: "Pustinjske lisice" u osmini finala Afričkog kupa nacija

Večernje novosti pre 2 sata
Alžir sa penala do osmine finala AKN-a! Marez rastužio Đigu, bivši štoper Zvezde presedeo meč na klupi

Alžir sa penala do osmine finala AKN-a! Marez rastužio Đigu, bivši štoper Zvezde presedeo meč na klupi

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalObala Slonovače

Sport, najnovije vesti »

Domen Prevc najbolji u kvalifikacijama u Oberstdorfu

Domen Prevc najbolji u kvalifikacijama u Oberstdorfu

Sportske.net pre 13 minuta
Oklahoma "samlela" Filu

Oklahoma "samlela" Filu

B92 pre 9 minuta
Đoan Penjaroja: Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu

Đoan Penjaroja: Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu

Danas pre 1 sat
Vaterpolisti Srbije poraženi od Grčke u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo

Vaterpolisti Srbije poraženi od Grčke u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo

Danas pre 2 sata
Kavani rekao "kraj"

Kavani rekao "kraj"

Sportske.net pre 1 sat