Majstorija Dijaloa nedovoljna, Kamerunci uz "rikošet" do boda

Fudbaleri Obale Slonovače i Kameruna remizirali su rezultatom 1:1 u drugom kolu Afričkog kupa nacija.

Obala Slonovače je bila konkretnija u prvom poluvremenu, imali su sedam udaraca ka golu golmana Epasija, ali nijendan u okvir, dok su Kamerunci imali samo tri slabašna pokušaja ka protivničkom golu. Drugo poluvreme bilo je dosta uzbudljivije, a to je najavio Frank Kesi, koji je u 48. minutu i uspeo da zatrese mrežu, ali je on poništen posle signalizacije iz VAR sobe. Ali, samo tri minuta kasnije, u 51. sve je bilo regularno, Konan je proigrao Amada Dijaloa koji je