Reviju promašaja umalo kaznila Burkina Faso - Alžirici slave Mareza, ali i Luku Zidana

Reviju promašaja umalo kaznila Burkina Faso - Alžirici slave Mareza, ali i Luku Zidana

Fudbaleri Alžira pobedili su selekciju Burkine Faso rezultatom 1:0 u drugom kolu Afričkog kupa nacija.

Jedini pogodak na meču postigao je Rijad Marez u 23. minutu iz penala. Alžir je pokazao zbog čega je i danas bio apsolutni favorit, a i zbog čega je jedan od glavnih kandidata za trofej na kraju turnira. Alžirci su od početka dominirali i stvarali šanse, a u vođstvo su došli iz penala u 23. minutu. Prethodno je Rajan Ait-Nuri izborio jedanaesterac, pošto je zalomio Ueadraoga, koji je zakasnio i napravio penal. Odgovornost je preuzeo Rijad Marez koji je snažno
