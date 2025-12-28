Protest hrvatskih desničarazbog otkazivanja Tompsonovog koncerta u Zagrebu

Sputnik pre 1 sat
Hrvatski desničari, među kojima je i predsednik Autohtone - Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminc došli su danas pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, gde pevaju pesme Marka Perkovića Tompsona koji u svojim pesmama i nastupima glorifikuje ustaštvo.

Desničari su rekli da protestuju zbog toga što gradske vlasti nisu odobrile drugi Tompsonov koncert koji je bio planiran za danas, prenose hrvatski mediji. Pred zgradom u kojoj živi Tomašević nalazi se veliki broj policajaca, a podignut je i policijski dron. Policija je zatvorila tu ulicu za saobraćaj. Tomašević je ranije upozorio da će Tompsonu biti zabranjeni budući nastupi u Zagrebu, ako se ponovo bude uzvikivao ustaški pozdrav "Za dom spremni" na njegovim
N1 Info pre 37 minuta
NIN pre 12 minuta
Vesti online pre 42 minuta
Euronews pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 2 sata
Telegraf pre 1 sat
Beta pre 22 minuta
Vreme pre 37 minuta
N1 Info pre 37 minuta
N1 Info pre 32 minuta
Blic pre 2 minuta