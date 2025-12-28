Amerika zaustavljena, otkazano najmanje 2.700 letova: Snežna oluja divlja kroz SAD!

Više od 2.000 letova otkazano je ili odloženo danas širom severoistoka SAD i oblasti Velikih jezera zbog snažne zimske oluje sa snegom i ledom, a za više od 13 miliona ljudi je na snazi upozorenje na zimske vremenske prilike.

Prema podacima sajta za praćenje letova "FlightAware", od petka je u SAD otkazano najmanje 2.700 letova, dok je nekoliko hiljada kasnilo, navodi CBS Njuz. Aerodromi Njuark, Džon F. Kenedi i La Gvardija upozorili su putnike da vremenski uslovi mogu da izazovu dodatne poremećaje u saobraćaju. Guvernerka američke savezne države Njujork Keti Hokul proglasila je vanredno stanje u više od polovine države i pozvala građane da odlože putovanja. Američka Nacionalna