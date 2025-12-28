"Bila sam prevremeno rođena beba", Nadežda o nepoznatim detaljima iz života: "To je bila Božija volja"

Pevačica Nadežda Biljić imala je u svojoj karijeri, ali i životu velike uspone i padove, međutim, uvek je uspevala da se vrati sve jača.

Publika je prepoznala njen talenat, a sada je pripremila iznenađenje za svoje fanove. Nadežda Biljić sprema najemotivniji nastup u karijeri. Po prvi put održava solistički koncert u svom rodnom Valjevu, i to pod snažnim nazivom „Tamo gde je sve počelo“. - Rođena sam u Beogradu, ne voljom svojih roditelja, već Božijom voljom jer sam i ja bila prevremeno rođena beba-nedonošče,kao i moj sin. Nakon izlaska iz bolnice moj život počinje u Valjevu. Uvek ponosno govorim da