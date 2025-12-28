"Bila sam prevremeno rođena beba", Nadežda o nepoznatim detaljima iz života: "To je bila Božija volja"

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
"Bila sam prevremeno rođena beba", Nadežda o nepoznatim detaljima iz života: "To je bila Božija volja"

Pevačica Nadežda Biljić imala je u svojoj karijeri, ali i životu velike uspone i padove, međutim, uvek je uspevala da se vrati sve jača.

Publika je prepoznala njen talenat, a sada je pripremila iznenađenje za svoje fanove. Nadežda Biljić sprema najemotivniji nastup u karijeri. Po prvi put održava solistički koncert u svom rodnom Valjevu, i to pod snažnim nazivom „Tamo gde je sve počelo“. - Rođena sam u Beogradu, ne voljom svojih roditelja, već Božijom voljom jer sam i ja bila prevremeno rođena beba-nedonošče,kao i moj sin. Nakon izlaska iz bolnice moj život počinje u Valjevu. Uvek ponosno govorim da
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Bila sam prevremeno rođena beba kao i moj sin" Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi, a onda usledilo…

"Bila sam prevremeno rođena beba kao i moj sin" Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi, a onda usledilo iznenađenje: "Bila je to Božja volja"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ValjevoNadežda Biljić

Zabava, najnovije vesti »

"Bila sam prevremeno rođena beba", Nadežda o nepoznatim detaljima iz života: "To je bila Božija volja"

"Bila sam prevremeno rođena beba", Nadežda o nepoznatim detaljima iz života: "To je bila Božija volja"

Telegraf pre 9 minuta
Ako ne znate šta je "Clock It" ili "Tea Clap", možda ipak niste tako mladi kao što mislite (video)

Ako ne znate šta je "Clock It" ili "Tea Clap", možda ipak niste tako mladi kao što mislite (video)

Kurir pre 34 minuta
"Dno dna je debeli, a Stanija nije majmun." Bivša rijaliti učesnica prozvala Asmina i Aneli, pa pomenula Maju

"Dno dna je debeli, a Stanija nije majmun." Bivša rijaliti učesnica prozvala Asmina i Aneli, pa pomenula Maju

Telegraf pre 59 minuta
Ušao je u policiju i na lošem jeziku rekao samo jednu rečenicu - uskoro je na drugom kraju grada zazvonio telefon: "Gospodine…

Ušao je u policiju i na lošem jeziku rekao samo jednu rečenicu - uskoro je na drugom kraju grada zazvonio telefon: "Gospodine, slušajte nas dobro"

Blic pre 1 sat
"Bila sam prevremeno rođena beba kao i moj sin" Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi, a onda usledilo…

"Bila sam prevremeno rođena beba kao i moj sin" Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi, a onda usledilo iznenađenje: "Bila je to Božja volja"

Blic pre 1 sat